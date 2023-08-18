2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın dördüncü etabı Silivri Cup başladı

Son Güncelleme: 18.08.2023 19:21

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın dördüncü etabı olan Silivri Cup başladı. Organizasyonda bireysel kategoride 100 sporcu ve takımlar kategorisinde 8 ekip yer alıyor. İlk gün antrenman ve çiftli oyunlarla tamamlandı, yarın genel kategori karşılaşmaları yapılacak.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın dördüncü etabı olan Silivri Cup, İstanbul’da başladı.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından TGF-Silivri Golf Sahası’nda düzenlenen organizasyonun bireysel kategorisinde 100 sporcu yer alırken, takımlar kategorisinde 8 ekip bulunuyor.

Turnuvanın ilk gününü sporcular, antrenman ve çiftli oyunla tamamladı.

Silivri Cup, yarın yapılacak genel kategori karşılaşmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA



