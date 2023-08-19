Son Güncelleme: 19.08.2023 21:05

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinde açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, “Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum” dedi.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır.”

Kaynak: AA



