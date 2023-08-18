21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’na galibiyetle başladı

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:15
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ilk maçını kazandı.
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ilk maçını kazandı.
Meksika’da düzenlenen şampiyonada milli takım, D Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda’yı 24-26, 25-18, 25-16, 22-25, 15-13’lük setlerle 3-2 yendi.
Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın ABD ile TSİ 02.00’de karşılaşacak.
Kaynak: AA
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