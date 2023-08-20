Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, galibiyetle 2. tura yükseldi

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, galibiyetle 2. tura yükseldi

ABONE OL
Ağustos 20, 2023 07:48
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 20.08.2023 10:50

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda 2. tura galibiyetle yükseldi.

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda 2. tura galibiyetle yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce 2. tura yükselmeyi garantileyen milli takım, Meksika’da düzenlenen şampiyonada D Grubu’ndaki 3’üncü ve son maçında Küba’yı 25-14, 25-22, 25-18’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı.

Grubunu lider tamamlayarak 2. tura yükselen milliler, F Grubu’nda İtalya, Brezilya ve ABD ile mücadele edecek.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.