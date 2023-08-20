21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, galibiyetle 2. tura yükseldi

Son Güncelleme: 20.08.2023 10:50
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda 2. tura galibiyetle yükseldi.
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda 2. tura galibiyetle yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce 2. tura yükselmeyi garantileyen milli takım, Meksika’da düzenlenen şampiyonada D Grubu’ndaki 3’üncü ve son maçında Küba’yı 25-14, 25-22, 25-18’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı.
Grubunu lider tamamlayarak 2. tura yükselen milliler, F Grubu’nda İtalya, Brezilya ve ABD ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
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