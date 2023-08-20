35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul’da yapıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kanlıca İskelesi’nden, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın startıyla başlayan yarış, Kuruçeşme’de sonra erdi. 70’ten fazla ülkeden 2600’ü aşkın sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Organizasyonda Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da organizasyonda yüzdü.

Yarışın erkekler genel kategorisinde birinci 41 dakika 22 saniye ile Doğukan Ulaç oldu. Kerem Hoşgör 43 dakika 31 saniyeyle ikinciliği elde ederken, Halil Şensoy 43 dakika 44 saniyeyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Burcunaz Narin ise kadınlar genel kategorisinde 42 dakika 54 saniye ile en üst sırada bulunurken, Hilal Zeyneb Saraç 43 dakika 59 saniye ile ikinciliği, Ada Liza Çelik de 44 dakika 17 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Uğur Erdener: “İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz”

Yarışın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TMOK Başkanı Uğur Erdener, güzel bir havada, güzel bir yarışmaya imza attıklarını belirterek, “İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz. 70’ten fazla ülkeden 2600’ü aşkın sporcunun bu organizasyona katılması bizi ayrı mutlu etti. Ben tüm yarışmacıların çabalarını gönülden kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum. Hem İstanbul için hem de ülkemiz için güzel bir yarışma oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Katılımdan memnun olduklarını dile getiren Erdener, “Bu yarış için belirli kısıtlamalarımız var. İstanbul Boğazı, zor bir parkur. Belli bir sayıyı aşmıyoruz. Özellikle yabancı katılımcılardan haklı olarak yoğun bir talep var. Çünkü bu eşsiz deneyimi herkes yaşamak istiyor.” ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Philip Choi ise bu yarışmaya sponsorluk yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “İstanbul çok özel bir şehir. 70’ten fazla sporcu, bu yarışma için Türkiye’ye geldi. Buradan da çok güzel anılarla ayrılacaklar. Onları burada ağırladığımız için çok mutluyuz.” diye konuştu.

Erkekler birincisi Doğukan Ulaç yarışın geçen senekinden daha kolay olduğunu belirtirken, kadınlar birincisi Burcunaz Narin de kendi kategorisinde en üst sırada yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

İlk organizasyon 1989 yılında düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2022 yılında 50’den fazla ülkeden 2500’e yakın yüzücüyü bir araya getirmişti.

2010 yılından beri yarışı tamamlayan yüzücüleri “Kıtalararası Yüzücü” sertifikası ile ödüllendiren Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak seçilmiş, 2019 yılında ise “Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı” listesinde birinciliği elde etmişti.