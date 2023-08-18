71 yaşındaki gönüllü antrenöre doğum günü sürprizi

Son Güncelleme: 18.08.2023 15:53
Ankara’nın Çubuk ilçesinde gönüllü olarak tekvando branşında antrenörlük yapan 71 yaşındaki Mustafa Özköse’ye sporcular, sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünün gönüllü antrenörlerinden Özköse’nin yeni yaşını kulüp başkanı Ahmet Koçyiğit ve sporcular, sürpriz doğum günü ile kutladı. Antrenman yaptığı sırada getirilen pastadaki mumları üfleyen Özköse, ‘Bugün 71 yaşına bastım. Doğum günü sürprizi yapılması harika bir duygu, şu anda çok mutluyum.’ dedi.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde gönüllü olarak tekvando branşında antrenörlük yapan 71 yaşındaki Mustafa Özköse’ye sporcular, sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünün gönüllü antrenörlerinden Özköse’nin yeni yaşını kulüp başkanı Ahmet Koçyiğit ve sporcular, sürpriz doğum günü ile kutladı.
Antrenman yaptığı sırada getirilen pastadaki mumları üfleyen Özköse, “Bugün 71 yaşına bastım. Doğum günü sürprizi yapılması harika bir duygu, şu anda çok mutluyum.” dedi.
Kaynak: AA
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