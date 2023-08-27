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79 yaşındaki İbrahim Yıldız, fındık patozculuğu yaparak gelir sağlıyor

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Ağustos 27, 2023 14:03
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Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İbrahim Yıldız, fındık sezonunda patozculuk yaparak gelir sağlıyor.

Yıldız, marangozculuk mesleğinin yanı sıra 1983’ten bu yana fındık patozculuğu da yapıyor.

Fındık sezonunda patoz yaparak gelir elde ettiğini anlatan Yıldız, “40 seneden bu yana devam ediyorum. İşimi yaptığım müddetçe kendimi iyi hissediyorum. Çalışmadığım zaman kendimi rahatsız hissediyorum. Bazen köyde bahçeye çalışmaya gidiyorum ama mesleğimi sevdiğim için bu işi yapmaya devam ediyorum.” dedi.

Çalışırken kendisini genç ve dinamik hissettiğini vurgulayan Yıldız, “Çevremdekiler yaşım dolayısıyla bana, ‘ Bu işi bırak. Yaşın ilerledi, bırakma zamanın geldi’ diyorlar. Ancak ben gücümün yettiği yere kadar çalışmak istiyorum. Yaşlandık tabii ki ancak yapamadığım yerde bırakacağım. Çalıştığım müddetçe kendimi iyi hissediyorum. İşleyen demir pas tutmaz. İnsan çalıştıkça kendini daha iyi hissediyor. Ben de kendimi genç ve dinamik hissediyorum. Bu yüzden patozculuğa devam edeceğim.” diye konuştu.

Fındık üreticisi İhsan Aygün ise, “”İbrahim ağabeyi yaklaşık 40 yıldır tanıyorum. Kendisi patozculuk yapıyor. Fındığımızı toplayıp kuruttuktan sonra patoza vermek üzere kendisini çağırıyoruz. Birlikte işimizi görüyoruz. Kendisi iyi bir ağabeyimiz, iyi de bir patozcudur.” ifadelerini kullandı.
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