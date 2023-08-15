Son Güncelleme: 15.08.2023 21:51

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu’ndaki 3. ve son maçında Ukrayna’yı 85-72 yendi ve grup lideri olarak yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA



