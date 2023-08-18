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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç’i 105-84 mağlup ederek finale yükseldi.

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Ağustos 18, 2023 18:38
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Son Güncelleme: 18.08.2023 21:41

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç’i 105-84 mağlup ederek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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