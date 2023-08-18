Son Güncelleme: 18.08.2023 21:41
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç’i 105-84 mağlup ederek finale yükseldi.
Kaynak: AA
DÜNYA15 dakika önce
DÜNYA26 dakika önce
DÜNYA37 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemi polis tarafından engellendi, en az 21 kişi gözaltına alındı
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçını da kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.