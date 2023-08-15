A Milli Erkek Basketbol Takımı Ukrayna’yı mağlup ederek lider çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3. maçında Ukrayna’yı 85-72’lik skorla mağlup ederek, 3’te 3 yaptı ve gruptan lider çıktı.

FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri C Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun 3. maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, maçı 85-72 kazanarak, gruptan lider çıkmayı başardı. Ay-yıldızlılar, turnuvada D Grubu’nun 2.’si ile eşleşecek ve elemelerde finale çıkmak için mücadele edecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Manuel Mazzoni, Paulo Marques, Michal Proc

Türkiye: Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 9, Alperen Şengün 30, Kenan Sipahi 11, Ömer Faruk Yurtseven 11, Onuralp Bitim 8, Sadık Emir Kabaca, Ercan Osmani 2, Sertaç Şanlı 2, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 8

Başantrenör: Ergin Ataman

Ukrayna: Olexandr Mishula 14, Viacheslav Kravtsov 10, Vyacheslav Bobrov 9, Oleksandr Kovliar 9, Andrii Voinalovych 9, Vitaliy Zotov 8, Pavlo Krutous 7, Artem Pustovyi 6, Igor Chumakov

Başantrenör: Vitaly Stepanovski

1.Periyot: 25-25

Devre: 49-41 (Türkiye lehine)

3.Periyot: 70-55 (Türkiye lehine) – İSTANBUL