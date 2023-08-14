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A Milli Erkek Voleybol Takımı Mısır’ı 3-1 Yendi

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Ağustos 14, 2023 17:55
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Son Güncelleme: 14.08.2023 20:53

2023 CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan hazırlık maçında Mısır’ı 3-1 mağlup etti. Milliler, 23-25, 25-22, 25-22 ve 25-19’luk setlerle galip ayrıldı. Müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileri de izledi. Ay-yıldızlılar, önümüzdeki günlerde Sırbistan ile hazırlık maçlarına çıkacak.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Mısır’ı 3-1 yendi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmadan milliler, 23-25, 25-22, 25-22 ve 25-19’luk setlerle galip ayrıldı.

Müsabakayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Bülend Atalar ve TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da izledi.

Ay-yıldızlılar, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.30’da ve 19 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’te Sırbistan ile hazırlık maçları oynayacak.

Kaynak: AA
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