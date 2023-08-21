Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda Çekya’yı 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
  • Cumrapostasi.com
  • Spor
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda Çekya’yı 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda Çekya’yı 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

ABONE OL
Ağustos 21, 2023 17:09
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 21.08.2023 20:08

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda Çekya’yı 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda Çekya’yı 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda Çekya’yı 3-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. – Son Dakika


En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.