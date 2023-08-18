Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.
  • Cumrapostasi.com
  • Spor
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.

ABONE OL
Ağustos 18, 2023 16:26
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 18.08.2023 19:29

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.