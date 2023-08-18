Son Güncelleme: 18.08.2023 19:29
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.
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