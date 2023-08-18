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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç’i 3-0 Yendi

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Ağustos 18, 2023 16:48
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Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın) ??

İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)

Setler: 25-22, 25-18, 25-13

Süre: 76 dakika (32, 24, 20)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.

Filenin Sultanları, Almanya’daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00’de Azerbaycan ile yapacak.
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