A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç’i 3-0 Yendi

Salon: Castello
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın) ??
İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)
Setler: 25-22, 25-18, 25-13
Süre: 76 dakika (32, 24, 20)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.
Filenin Sultanları, Almanya’daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00’de Azerbaycan ile yapacak.
DÜNYA15 dakika önce
DÜNYA26 dakika önce
DÜNYA37 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemi polis tarafından engellendi, en az 21 kişi gözaltına alındı
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçını da kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.