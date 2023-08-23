A Milli Kadın Voleybol Takımı Yunanistan’a set vermedi

Filenin Sultanları, Yunanistan’a set vermedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın grup aşamasındaki 4’üncü maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın grup aşamasındaki 4’üncü maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Milliler, 26-24, 25-15, 28-26’lik setlerle rakibini mağlup etti ve grupta 4’te 4 yaptı. Sultanlar, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki son sınavını 24 Ağustos Perşembe günü ev sahibi Almanya karşısında verecek. Gruplarda ilk 4 arasında yer alan takımlar 16’lı tura yükselecek.

Son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya’nın Floransa şehri ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3’üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel’de oynanacak.