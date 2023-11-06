ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı ile görüşecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Çin’in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile bu hafta San Francisco’da bir araya geleceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen’ın 9- 10 Kasım tarihlerinde Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde Çin Başbakan Yardımcısı Hı’yı ağırlayacağı kaydedildi.

İki gün sürecek ikili görüşmelerin ABD ile Çin arasındaki ikili ekonomik ilişkileri istikrara kavuşturulması ve temel ekonomik konularda ilerleme kaydedilmesi amacıyla diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, görüşmelerin Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Maliye Bakanları Toplantısı’nın hemen öncesinde yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, görüşmelerin, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen yıl kasımda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin sonrasında Yellen’ın iki ülke arasındaki ekonomik iletişim kanallarını derinleştirme yönünde attığı adımları takip ettiği belirtildi.

Her iki tarafa da fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik rekabet vurgusu

ABD’nin her iki tarafa da fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışında vurgusu yapılan açıklamada ancak bu sağlıklı rekabetin Amerikalı işçiler ve firmalar için eşit bir “oyun alanını” gerektirdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Ulusal güvenliğimizi ve müttefiklerimizin güvenliğini geliştirmek ve insan haklarını korumak için hedefe yönelik eylemlerde bulunacağız ancak bu araçları ekonomik avantaj elde etmek için kullanmayız.” ifadeleri kullanıldı.

İklim değişikliği gibi küresel zorluklar konusunda iş birliği yapmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak küresel ekonomiyi daha sağlam bir temele oturtmak için birlikte çalışabilmenin yollarını aradıkları kaydedildi.

” Pekin’in adil olmayan ekonomik uygulamalarıyla ilgili ciddi endişelerimiz hakkında görüşeceğim”

Öte yandan, Yellen, ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin The Washington Post için bir yazı kaleme aldı.

“ABD’nin Çin’le rekabet etmesinin ve Çin’le çalışmasının bir yolu var” başlıklı yazıda Yellen, ABD ile Çin arasındaki ilişkinin karmaşıklıklarını pragmatik bir ekonomik stratejiyle aşma konusunda net olduklarını aktardı.

Yellen, istikrarlı ve sağlıklı bir ekonomik ilişki ararken hayati olan ulusal güvenlik çıkarlarını da korumayı hedeflediklerini, temmuzda yaptığı Pekin ziyaretinden bu yana üst düzey iletişimi derinleştirme konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, “Bu hafta mevkidaşımla piyasa dışı araçların büyük ölçekli kullanımı, pazara erişim önündeki engeller ve Çin’deki ABD’li firmalara karşı zorlayıcı eylemleri de dahil olmak üzere Pekin’in adil olmayan ekonomik uygulamalarına ilişkin ciddi endişelerimiz hakkında görüşeceğim.” ifadelerini kullandı.

Bazı sektörlerdeki adil olmayan uygulamaların kritik malların üretiminin Çin’de aşırı yoğunlaşmasına neden olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla kritik tedarik zincirlerini çeşitlendirerek bu yoğunlaşmayı azaltmak için iyi ayarlanmış adımlar attığı, amaçlarının özel sektörün Çin’den düzensiz ve toptan geri çekilmesini tetiklemek olmadığını vurguladı.