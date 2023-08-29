ABD’de Konut Fiyatları Değişmedi – Son Dakika

NEW ABD’de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermedi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD’de ulusal konut fiyat endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişim göstermedi. Endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 0,4’lük azalış kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi, haziranda aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,7 arttı.

ABD’nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise haziranda yıllık yüzde 1,2 düştü. Piyasa beklentilerinden az gerileyen endeksin bu dönemde yüzde 1,3 azalması bekleniyordu. Üst üste dört aydır düşen endeks, mayısta da yüzde 1,7 azalış kaydetmişti.

20 kentte söz konusu dönemde endeks, aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,9 ile üst üste beşinci ayda artış gösterdi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kentler, yüzde 4,2 ile Chicago, yüzde 4,1 ile Cleveland ve yüzde 3,4 ile New York oldu.

Aynı dönemde konut fiyatları yıllık bazda San Francisco’da yüzde 9,7, Seattle’da yüzde 8,8, Las Vegas’ta yüzde 8,2, Phoenix’te yüzde 7,5, Denver’de yüzde 4,4 ve Portland’da yüzde 4,2 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, ABD’de konut fiyatlarının haziranda aylık bazda artmaya devam ettiğine işaret ederek, bu dönemde 20 kentin tamamında fiyat artışları yaşandığını vurguladı.

Bölgesel farklılıkların dikkat çekici olmaya devam ettiğini belirten Lazzara, konut piyasasının kazanımlarının mortgage oranlarındaki artışlar veya genel ekonomik zayıflık nedeniyle kesintiye uğrayabileceğine kaydetti.