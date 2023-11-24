ABD’de Şükran Günü’nde Çevrim İçi Harcamalar Arttı

ABD’de Şükran Günü’nde çevrim içi harcamaların geçen yıla kıyasla yüzde 5,5 artarak 5,6 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan ve Adobe Analytics tarafından derlenen verilere göre, ülkede birçok büyük mağazanın kapalı olduğu Şükran Günü’nde çevrim içi satışlar arttı.

Şükran Günü’nde tüketicilerin çevrim içi olarak yaptığı harcamalar geçen yıla kıyasla yüzde 5,5 artışla 5,6 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu harcama tutarının, tüketicilerin 2017 yılında Şükran Günü’nde yaptığı 2,87 milyar dolarlık harcamanın neredeyse iki katı olduğu dikkati çekti.

Çevrim içi harcamaların, ülkede “Black Friday” olarak adlandırılan ve sınırlı süreli indirimli satışların yapıldığı “Efsane Cuma”da daha da artması beklenirken, harcamaların söz konusu bugünde yıllık yüzde 5,7 artışla 9,6 milyar doları bulacağı tahmin edildi.

ABD’de kasım ayının 4’üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık’taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, perakende sektörü için önem taşıyor.

“Tatil sezonu” olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, ABD’deki tüketicilerin “ekonomik sağlığının” da bir ölçütü olarak görülüyor.

Ülkede perakende sektörüne hareketlilik getiren “tatil sezonunda” bu yıl enflasyon ve artan borçlanma maliyetleri gibi ekonomik zorlukların tüketicilerin alışveriş planlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

ABD’de “tatil sezonu” harcamalarının bu yıl son 5 yılın en düşük artışını göstermesi bekleniyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, perakende satışların, kasım ve aralık aylarını kapsayan dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 ila 4 artacağı tahmin ediliyor. “Tatil sezonu” satışlarının 2022’de yüzde 5,4, 2021’de yüzde 12,7, 2020’de yüzde 9,1 ve 2019’da yüzde 3,8’lük artış gösterdiği kayıtlarda yer alıyor.

ABD’de bu yıl “Efsane Cuma”da ise 130,7 milyon kişinin mağazalarda ve çevrim içi ortamda alışveriş yapması bekleniyor.