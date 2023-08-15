ABD’li Korumalı Futbol Oyuncusu Alex Collins Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 15.08.2023 12:48
ABD’li korumalı futbol oyuncusu Alex Collins, Florida’da motosikletiyle seyir halindeyken bir cipe çarptı ve hayatını kaybetti. Collins, Seattle Seahawks ve Baltimore Ravens takımlarında oynadıktan sonra 2023’te USFL’de mücadele eden Memphis Showboats ile sözleşme imzalamıştı.
OWINGS ABD’li korumalı futbol oyuncusu Alex Collins, geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.
Florida eyaletinin Lauderdale Lakes kentinde motosikletiyle seyreden Collins, bir cipe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın arka kapısının camından içeri giren Collins, olay yerinde yaşamını yitirdi.
2016’dan 2021’e kadar oynadığı Amerikan Futbolu Ligi’nde (NFL) Seattle Seahawks ve Baltimore Ravens takımlarının formasını giyen Collins, 2023’te NFL’in alt ligi USFL’de mücadele eden Memphis Showboats ile sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA
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