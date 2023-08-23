Acun Ilıcalı, Zor Durumda Olan Erzurumspor’u Satın Alabilir

Son Güncelleme: 23.08.2023 03:55

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın, memleketi Erzurum’un takımı olan Erzurumspor’u satın alabileceği iddia ediliyor. Daha önce Hull City ve Shelbourne FC’yi satın alan Ilıcalı, şimdi gözünü Erzurumspor’a dikmiş durumda. Erzurumspor yöneticileri, ünlü yapımcının kapısını çalarak teklifte bulundu ve Ilıcalı’nın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Eğer Ilıcalı takımı alırsa, Süper Lig’e çıkarma ihtimali yüksek görünüyor.

Zor durumda olan takımı Süper Lige çıkarması için ünlü yapımcının kapısı çalınırken Ilıcalı teklifte sıcak baktığı öğrenildi…

MustafaBarisDurak Medya’da yer alan habere göre ünlü yapımcı Acun Ilıcalı memleketi Erzurum’un takımı olan Erzurumspor’u alacağı iddia edildi.

İddiaya göre daha önce Hull City ve Shelbourne FC’yi satın alan ünlü yapımcı gözünü 1.Lig ekiplerinden Erzurumspor’a dikti.

Daha önce memleketinin takımı için yardım kampanyası düzenleyen Ilıcalı şimdi zor günler yaşayan takıma sahip çıkacak. Erzurumspor yöneticilerinin kapısını çaldığı ünlü yapımcı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ünlü yapımcının takımı alırsa Süper lige çıkarması kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Magazinkolik



