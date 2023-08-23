Adana Demirspor, KRC Genk ile deplasmanda karşılaşacak

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Genk ile oynayacağı maç için Belçika’nın Genk kentine gitti.
Rakibiyle KRC Genk Arena’da TSİ 21.00’de karşılaşacak Adana ekibi, İstanbul Havalimanı’ndan Belçika’nın Liege Havalimanı’na hareket etti.
Liege’den kara yoluyla Genk’e geçecek kafilede kulüp başkanı Murat Sancak ile bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Kafilede morallerin yüksek olduğu görüldü.
Adana Demirspor, maçın oynanacağı statta bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Patrick Kluivert ve bir oyuncusu, basın toplantısına katılacak.
Müsabakanın rövanşı, 31 Ağustos’ta Yeni Adana Stadı’nda oynayacak.
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