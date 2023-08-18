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Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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Ağustos 18, 2023 18:05
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Son Güncelleme: 18.08.2023 21:07

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptılar.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler, antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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