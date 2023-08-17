Adana Demirspor, NK Osijek’e 3-2 yenilerek tur atladı

STAT: Opus Arena

HAKEMLER: John Brooks, Lee Bets, Akil Howson

NK OSİJEK: Malenica – Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Guades, Nejasmic (Dk.73 Jugovic), Caktas (Dk.64 Pusic), Brlek, Lovric (Dk.80 Hiros), Bukvic (Dk.73 Omerovic), Mierez (Dk.80 Spoljaric)

ADANA DEMİRSPOR: Karacic – Semih, Gravillon, Rodrigues, Svensson, Stambouli (Dk.75 Dorukhan), Emre, Belhanda (Dk.64 Nani), Akintola (Dk.64 Yusuf Erdoğan), Yusuf Sarı, Ndiaye (Dk.46 Niang)

GOLLER: Dk.31 Yusuf Sarı, Dk.90+1 Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Dk.43 Nejasmic, Dk.59 Caktas, Dk.82 Grzan (P) (NK Osijek)

SARI KARTLAR: Ndiaye, Stambouli, Gravillon, Semih, Nani (Adana Demirspor), Lovric, Bukvic, Grzan, Brlek (NK Osijek)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu ikinci maçında Adana Demirspor, deplasmanda konuk olduğu Hırvatistan ekibi NK Osijek’e 3-2 yenildi. Mavi lacivertli ekip, bu sonuca rağmen ilk maçta aldığı 5-1’lik galibiyetle rakibini eleyerek tur atladı.

11’inci dakikada Adana Demirspor atağında Belhanda’nın ara pasıyla savunma arkasına kaçan Ndiaye’yi gördü. Ndiaye’nin şutu rakip savunmayı geçemedi.

31’inci dakikada Adana Demirspor atağında Belhanda, sağdaki Yusuf’u gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43’üncü dakikada Osijek atağında Lovric’in sağ köşeden kullandığı kornerde iyi yükselen Nejasmic, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

48’inci dakikada Adana Demirspor atağından sağdan derine inen Yusuf ardından rakip ceza sahasına girerken şutunu attı. Kaleci topu son anda çıkardı.

58’inci dakikada Adana Demirspor atağında Stambouli’nin ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Emre’nin şutunda kaleci gole izin vermedi.

59’uncu dakikada Osijek’in kontra atağında hızla ilerleyen Lovric, rakip sahasına girerken şutunu attı. Karacic’ten dönen topu Caktas ağlara gönderdi: 2-1.

69’uncu dakikada Opus Arena’da elektrik kesintisi nedeniyle mücadele kısa bir süre durdu.

81’inci dakikada Osijek atağında Semih’in rakip takım oyuncusuna ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

82’nci dakikada Osijek’in kazandığı penaltıyı Grzan, düzgün bir vuruşla gole çevirdi: 3-1.

90+1’inci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan rakibini çalımlayarak rakip ceza sahasına süzülen Yusuf Sarı, müsait pozisyondaki Yusuf Erdoğan’ı gördü. Yusuf Erdoğan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılaşma ev sahibinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.