Adana Demirspor, Osijek’i mağlup etmesine rağmen turu geçti

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda konuk olduğu NK Osijek’e 3-2 yenilmesine rağmen turu atladı. Maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Adana’daki ilk mücadelede NK Osijek’i 5-1 mağlup eden Adana Demirspor, rövanş maçında rakibine 3-2 yenilmesine rağmen turu atladı. Maç sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, takım olarak mutlu olduklarını belirterek, “Osijek’in gol atmak için önde baskı yapacağını ve sert oynayacağını biliyorduk. Maçın ilk 20 dakikasında bizden daha iyilerdi. Ancak sonrasında biz maça konsantre olduk ve kendi oyunumuzu oynadık. Yediğimiz goller üzücüydü ancak ilk maçta iyi bir sonuç aldığımız için mutluyduk. Hedefimiz turu geçmekti. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimize ulaşmış olduk. Böyle bir maç olacağını biliyorduk” dedi.

“TARAFTARLAR ADINA ÇOK MUTLUYUZ”

Diğer turda karşılaşacakları Belçika’nın Genk takımına karşı iyi hazırlanacaklarını kaydeden Kluivert, “Gereken hazırlıkları yapacağız. Stratejimizi belirledikten sonra en iyi 11 ile sahaya çıkacağız. Bu maçta da kendi hatalarımızdan çıkartmamız gereken dersleri alacağız. Bütün taraftarlarımız adına çok mutluyuz. Adana Demirspor’a Avrupa kupalarında katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum. Umarım gidebildiğimiz en iyi noktaya kadar gideriz” diye konuştu.

TOMAS: KEŞKE İLK MAÇ BURADA OLSAYDI

Basın toplantısında konuşan NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise ilk maçta aldıkları mağlubiyet nedeniyle turu kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, “Adana Demirspor’u tebrik etmek istiyorum. O farklı mağlubiyetle buraya geldik. Keşke ilk maç burada olsaydı daha farklı olabilirdi. Orada 5-1 kaybettik. Çünkü hakemin 2 hatası var. Benim gözümde penaltı değildi. Buradaki maç değerlendirmesinde ise iyi bir maç oldu. 3 gol attık ve güzel bir karakter gösterdik. Belki Adana Demirspor’da bir futbolcu orada düşmese 4’de olabilirdi ama güçlü bir takıma karşı oynadık. Adana Demirspor’u ve Murat Sancak’ı tebrik etmek istiyorum. Transfer için iyi para harcıyor. Bizim içinde güzel bir tecrübe olduk. 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile Avrupa’da mücadele ettik. Bizim ligimizde şampiyonluk için mücadele edeceğiz” dedi.