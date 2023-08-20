Son Güncelleme: 20.08.2023 10:08
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul’da karşılaşacak.
Kaynak: AA
DÜNYA11 dakika önce
DÜNYA22 dakika önce
DÜNYA32 dakika önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA10 saat önce
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, galibiyetle 2. tura yükseldi
Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul’da karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.