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Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul’da karşılaşacak

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Ağustos 20, 2023 07:14
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Son Güncelleme: 20.08.2023 10:08

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul’da karşılaşacak.

Kaynak: AA
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