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Adana’da 4,5 büyüklüğünde deprem – Son Dakika

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Ağustos 16, 2023 14:53
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Son Güncelleme: 16.08.2023 17:55

Adana’nın Aladağ ilçesinde saat 17.36’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde saat 17.36’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana’nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Son Dakika: Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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