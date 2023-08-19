Adana’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son Güncelleme: 19.08.2023 21:15
Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Turgutlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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