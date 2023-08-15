Adana’da depremde ağır hasar gören binada ölü bulundu

Son Güncelleme: 15.08.2023 22:37
Adana’da 5 gündür haber alınamayan Yalçın Uzun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir binada ölü olarak bulundu. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uzun’un yakınları sinir krizi geçirdi.
Adana’da 5 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören bir binada ölü bulundu.
Merkez Seyhan ilçesinde Yalçın Uzun’dan (62) 5 gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvarı’nda depremde ağır hasar gören 16 katlı apartmandan kötü kokuların yayılması üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vinç yardımıyla apartmanın 5’inci katına çıkan ekipler, bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 5 gündür aranan Uzun’a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Uzun’un yakınları sinir krizi geçirdi.
Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
DÜNYA9 dakika önce
DÜNYA20 dakika önce
DÜNYA32 dakika önce
DÜNYA43 dakika önce
DÜNYA54 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd ile görüştü
Hatay Depremzede Derneği Girişimi Sorunları Çözmek İçin Kuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.