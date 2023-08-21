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Adana’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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Ağustos 21, 2023 10:23
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Son Güncelleme: 21.08.2023 13:22

Adana’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Adana’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, merkez Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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