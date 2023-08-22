Adana’da Engelli Çocuklar İçin Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde engelli çocuklar için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Yüreğir Belediyesince, engellilerin hayatın her alanında var olması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Menekşe Mahallesi’nde pilotlar eşliğinde ilk uçuşlarını yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle uçmanın engel tanımadığını söyledi.

Adanalıları etkinliğe davet eden Kocaispir, “Engel zihinlerimizde aşmamız gereken bir konu. Günün sonunda, fiziksel engeller bizim hayatın güzelliklerinden faydalanmamızı engellememeli.” diye konuştu.

Yamaç paraşütü yapan yürüme engelli Eymen Dereköylü, havadan izlediği manzarayı çok sevdiğini belirtti.

Ailesiyle etkinliğe katılan çocuklardan Turgay Işıkbol da güzel bir deneyim yaşadığını dile getirdi.