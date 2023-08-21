Adana’da Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Başlıyor

Adana’da bu yıl 538’incisi gerçekleştirilecek Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri’ne 50’si başpehlivan olmak üzere 700 güreşçi katılacak.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, etkinlikle ilgili Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın toplantısında, güreşlerin minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride yapılacağını söyledi.

Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nin Türkiye’nin önemli güreş organizasyonlarından biri olduğunu ifade eden Aslan, “Güreşlere 50’si başpehlivan olmak üzere 700 güreşçi katılım sağlayacak. Toplam ödülümüz 125 bin 500 lira, başpehlivanlık ödülü ise 20 bin lira.” diye konuştu.

Aslan, etkinlikler kapsamında Mustafa Yıldızdoğan, Ali Kınık, Tuğba Çimencan ve Şimal Saraç’ın konser vereceğini aktardı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nin devam ettirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise bu köklü organizasyona destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.???????