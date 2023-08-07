Adana’da Geri Dönüşüm Tesisi ve Kozmetik Fabrikasında Yangın

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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