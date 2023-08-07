Adana’da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana’da sabah saatlerinde geri dönüşüm tesisinde başlayıp 18 iş yerine daha sıçrayan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı.
Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 06.00’da yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, yangın bir türlü kontrol altına alınamadı. Yangın yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 iş yerine sıçradı. İş yerinin önündeki birçok araç da yangında zarar görüp demir yığınına döndü. Helikopterler kanaldan aldığı suyla, itfaiye ekipleri de karadan müdahaleyle yangını 7 saat sonra kontrol altına aldı. 18 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. – ADANA
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