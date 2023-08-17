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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

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Ağustos 17, 2023 19:37
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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Roma dönemine ait 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi

ADANA – Adana polisinin yaptığı operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptığını belirlediği 8 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirdi. Bunun üzerine 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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