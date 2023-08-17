Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Roma dönemine ait 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi
ADANA – Adana polisinin yaptığı operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptığını belirlediği 8 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirdi. Bunun üzerine 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
DÜNYA1 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA35 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA58 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Deniz Yavuzyılmaz: ‘Sipariş Üzerine Hazırlatılan Raporlar Hem Sağlam ve Depreme Karşı Bir Dayanıklılık Problemi Olmayan Fevkani Köprüsü’nün…
Hatay’da hafif ticari aracın motor kısmı yandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.