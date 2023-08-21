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Adana’da Tahta Ralli Araba Yarışları Düzenlendi

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Ağustos 21, 2023 14:46
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Adana’nın Pozantı ilçesinde yapılan “Tahta Ralli Araba Yarışları”nda vatandaşlar, kendi tasarladıkları araçlarla birinci olmaya çalıştı.

Kamışlı Mahallesi’nde, Pozantı Kaymakamlığı ve muhtarlık öncülüğünde bu yıl 4’üncüsü organize edilen etkinliğe, vatandaşlar tarafından tasarlanan 16 tahta araç katıldı.

Katılımcılar, 600 metrelik parkuru birinci tamamlamak için mücadele verdi.

Yarışı kazanan Abdullah Özenir’e yarım, ikinci Hamza Öner’e çeyrek, üçüncü olan Ahmet Çakmak’a da gram altın verildi.

Dereceye giren vatandaşlara, keçi ve horoz da hediye edildi.

Organizasyon komitesinden Yusuf Erdem, gazetecilere, yarışmaya artan ilgiden memnun olduklarını söyledi.
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