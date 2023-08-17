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ADANALI ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Ağustos 17, 2023 12:26
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Adana’ya şehit ateşi düştü (2)Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı kışlasındaki eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör’ün cenazesi, uçakla memleketi Adana’ya getirildi.
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