ADANALI ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana’ya şehit ateşi düştü (2)Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı kışlasındaki eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör’ün cenazesi, uçakla memleketi Adana’ya getirildi.
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