Adanaspor, Şanlıurfaspor’a 2-1 mağlup oldu

Can ÇELİK/ADANA,

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Kadir Akıllı

ADANASPOR: Ahmet – Evren, Ferhat, Fatih, Feyzi, Serhat (Dk. 53 Devran), Kubilay, Hakkı (Dk. 70 Mutlu), Tetteh (Dk. 61 Champness), Ayuk, Metehan (Dk. 70 İbrahim)

ŞANLIURFASPOR: Aydın – N’Diaye, Barış Gök, Mehmet, Semih (Dk. 46 Seyit), Cumali (Dk. 83 Donsah), Mert, Thill, Abdullah (Dk. 58 Adem), Toure (Dk. 60 Barış Ekincier), Ardaiz (Dk. 89 Muhammet)

GOLLER: Dk. 31 Barış Gök (K.K.) (Adanaspor), Dk. 65 Barış Ekincier, Dk. 90+7 Thill (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Metehan (Adanaspor), Semih (Şanlıurfaspor)

Adanaspor 1’inci Lig’in 2’nci haftasında Şanlıurfaspor’a sahasında 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.

9’uncu dakikada Adanaspor atağında topu kendi yarı alanından rakip ceza sahasına kadar süren Tetteh, meşin yuvarlağı Ayuk’a gönderdi. Ayuk ise kısa pasla Hakkı’yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Aydın’da kaldı.

31’inci dakikada Adanaspor atağında rakip ceza sahasındaki karambol sonrası topu önünde bulan Metehan bekletmeden şutunu attı. Rakip savunmadan araya girmek isteyen Barış’ın ters vuruşuyla top ağlara gitti: 1-0.

42’nci dakikada Şanlıurfaspor atağında hızla ilerleyen Mert, Ardaiz ile yaptığı verkaçın ardından şutunu attı. Top kaleci Ahmet’te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

53’üncü dakikada Adanaspor atağında orta sahadan hızla ilerleyen Tetteh, ara pasıyla Metehan’ı gördü. Metehan’ın sert şutu savunmadan geri döndü.

58’inci dakikada Adanaspor kontra atağında Fatih, savunma arasına kaçan Metehan’ı gördü. Metehan topu kontrol ettikten sonra şutunu attı. Kaleci Aydın, gole izin vermedi.

65’inci dakikada Şanlıurfaspor atağında topla ilerleyen Thill’in ceza sahası dışından sert şutu savunmadan döndü. Topu önünde bulan Seyit pasını Barış’a verdi. Barış Ekincier, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

79’uncu dakikada Adanaspor atağında orta sahadan topla ilerleyen ara pasıyla İbrahim’i gördü. İbrahim’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Aydın’da kaldı.

90+7’nci dakikada Şanlıurfaspor’un soldan kazandığı köşe vuruşunda Barış Ekincier’in yaptığı ortaya iyi yükselen Thill, topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Şanlıurfaspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.