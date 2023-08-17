Adıyaman’da 4,1 büyüklüğünde deprem – Son Dakika

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:45
Adıyaman’da saat 18.25’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman’da saat 18.25’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA
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