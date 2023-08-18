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Adıyaman’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Ağustos 18, 2023 17:33
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Son Güncelleme: 18.08.2023 20:34

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, az miktarda sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 55 bin 735 lira ve 200 avro ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sincik- Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada, az miktarda sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 55 bin 735 lira ve 200 avro ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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