Adıyaman’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme: 18.08.2023 20:34
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, az miktarda sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 55 bin 735 lira ve 200 avro ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sincik- Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptığı aramada, az miktarda sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 55 bin 735 lira ve 200 avro ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
DÜNYA3 dakika önce
DÜNYA14 dakika önce
DÜNYA25 dakika önce
DÜNYA36 dakika önce
DÜNYA47 dakika önce
DÜNYA58 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Anadolu Leoparı’nın Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki Yayılımı İzleniyor
Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı’ndaki petrol kuyularını inceledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.