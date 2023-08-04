Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Besni ilçesinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Muhammed Enes Koyuncu idaresindeki 27 VP 931 plakalı araç Valantines Düğün Salonu civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Uslu ve Abdurrahman Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Muhammed Enes Koyuncu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. – ADIYAMAN
DÜNYA1 dakika önce
DÜNYA12 dakika önce
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA35 dakika önce
DÜNYA57 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.