Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / AEK, Dinamo Zagreb’i berabere bırakarak play-off’lara yükseldi

AEK, Dinamo Zagreb’i berabere bırakarak play-off’lara yükseldi

ABONE OL
Ağustos 20, 2023 00:27
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kalan AEK, play-off’lara kaldı.

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu, Yunanistan ekibi AEK’in Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’i ağırladığı rövanş maçıyla tamamlandı.

İlk maçı 2-1 kazanan AEK, Dinamo Zagreb ile uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Dinamo Zagreb’in gollerini, 45+2. dakikada Josip Sutalo ve 65. dakikada Robert Ljubicic kaydetti. AEK’in gollerini ise 90+2. dakikada Sergio Araujo ve 90+10. dakikada Domagoj Vida attı.

AEK, play-off turunda Belçika’nın Antwerp takımıyla eşleşti. AEK ile Antwerp arasındaki play-off turu maçları, 22 ve 30 Ağustos’ta oynanacak.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.