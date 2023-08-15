Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Afyonkarahisar İhsaniye’de Orman Yangını – Son Dakika

Afyonkarahisar İhsaniye’de Orman Yangını – Son Dakika

ABONE OL
Ağustos 15, 2023 18:18
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 15.08.2023 21:13

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Çatkuyu ile Olucak köyleri arası Anıtkaya mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Çatkuyu ile Olucak köyleri arası Anıtkaya mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.