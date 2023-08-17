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Afyonkarahisar’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı

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Ağustos 17, 2023 12:05
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Son Güncelleme: 17.08.2023 14:52

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde hayatını kaybeden gazi Necati Erdem’in cenazesi toprağa verildi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde hayatını kaybeden gazi Necati Erdem’in cenazesi toprağa verildi.

Erdem, tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede yaşamını yitirdi.

Çarşı Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Erdem’in cenazesi, Emirdağ İlçe Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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