Afyonkarahisar’da Trafik Kazalarında 10 Kişi Yaralandı

Son Güncelleme: 19.08.2023 14:19

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 10 kişi yaralandı. İlçe kavşağında meydana gelen çarpışma sonucu M.Ö’nün kullandığı motosiklet ile M.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi ve yaralanan sürücüler ile motosikletlerdeki H.H.S. ve Z.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca Şuhut ilçesi Efe köyü yakınlarında İ.Y. idaresindeki otomobilin H.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpışması sonucu araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

M.Ö’nün kullandığı 35 BHE 495 plakalı motosiklet, ilçe kavşağında M.K. idaresindeki 03 KF 725 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletlerdeki H.H.S. ve Z.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.Y. idaresindeki 03 ABB 769 plakalı otomobilin, Şuhut ilçesi Efe köyü yakınlarında H.B. yönetimindeki 03 DS 044 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA



