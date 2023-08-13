Afyonkarahisar’da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 13.08.2023 19:55

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyünde meydana gelen traktör kazasında, L.Ç (21) idaresindeki traktör su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, aynı araçta bulunan sürücünün akrabası A.A.İ (15) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. L.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

L.Ç (21) idaresindeki 03 PL 157 plakalı traktör, Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köy meydanından meyve hali istikametine seyir halindeyken su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Aynı araçtaki, sürücünün akrabası A.A.İ (15) Çay Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

L.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA



