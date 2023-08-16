Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çocuklar halı saha istiyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Mahmut köyündeki minikler tarım arazilerinde futbol oynamaktan sıkıldıklarını söyleyerek, devlet büyüklerinden kendilerine halı saha yapılmasını istedi. Çocukların arazide oynadıkları ve kıran kırana geçen maçlarda minikler yetenekleri ile de göz doldurdu.

Şuhut ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin nüfuslu Mahmut köyünde yaşayan çocuklar köylerin halı saha yapılmasını istiyor. Küçük yaşlardaki çocuklar ve gençler futbolu öğlesine seviyorlar ki, sahaları olmamasına rağmen boş zamanlarını tarlalarda futbol maçı yaparak geçiriyorlar. Amatör liglerde top koşturan ağabeylerinin ve yakınlarının antrenmanlarını heyecanla izleyen gençlerin en büyük hedefi, iyi bir futbolcu olup köylerinin forması ile resmi müsabakalara çıkabilmek. Spor yapmayı çok sevdiklerini ifade eden gençlerin en büyük sorunu ise köylerinde antrenman ve maç yapabilecek futbol sahası bulunmaması. Sahaları olmamasına rağmen büyük bir tutkuyla bağlı oldukları futbolu bir an olsun bırakmayan çocuklar tarlalarda top koşturuyor. Futbolda yeteneklerini sergileyen minikler performansları ile göz doldurdu. Çocuklar devlet büyüklerinden halı saha isteyerek, maçlarını artık daha güzel bir yerde oynamak istediklerini ifade ettiler.

Öte yandan, tarlaya patpat ile giden küçük sporseverlere antrenman ve maç sonrası antrenörleri tarafından çikolata ve gofret ikram ediliyor. Engebeli tarlalarda futbol oynamak zorunda kalan Mahmutköylü gençler, her türlü olumsuzluklara rağmen spor yapmaya devam edeceklerini belirttiler. – AFYONKARAHİSAR