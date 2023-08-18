Ahef Genel Sekreteri Taner Balbay’dan Av Tüfeği Ruhsatının, Aile Hekimi Raporu ile Alınabilmesine Tepki: ‘Av Tüfekleri de Bir Tür Silahtır.

CEYLAN SAĞLAM

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Taner Balbay, son yıllarda av tüfekleri ile intihar ve saldırı olaylarının arttığına dikkat çekerek bu tür silahların ruhsatlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Balbay, “Av tüfekleri de bir tür silahtır ve çok tehlikeli bir silahtır. Hatta son yıllarda av tüfekleri ile intihar ve saldırı olayları çok artmıştır… Bunun da tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınarak verilmesi gerekir. Oysaki şimdi, aile hekimlerinden tek hekim raporu ile alabiliyorsunuz. Biz buna yıllardır karşı çıkıyoruz. Yönetmeliğin değişmesini istiyoruz” dedi.

Umut Vakfı’nın raporuna göre; 2023 yılının 211 gününde Türkiye genelinde 1938 silahlı şiddet olayı yaşandı. Silahlı şiddet olaylarında 1200 kişi öldü, 1960 kişi de yaralandı Söz konusu bu şiddet olaylarının 399’unda çeşitli model tüfekler (keleş uzun namlulu, av tüfeği) kullanıldı.

Umut Vakfı’nın 2022 yılına ait ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası’ raporunda ise, “2022 yılında; medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı… 3 bin 368 cinayet ateşli silahlarla işlendi” bilgisi yer aldı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Taner Balbay, av tüfeği olarak bilinen yivsiz silah ruhsatı alınabilmesi için gerekli olan sağlık raporunun aile hekimlerinden alınmasına tepki gösterdi. Balbay, son dönemde artan intihar artışlarına ve Umut Vakfı’nın söz konusu raporlarına dikkat çekti ve yönetmeliğin değişmesi gerektiğini belirtti. Balbay, av tüfekleri için gerekli olan sağlık raporunun da hastaneler tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Balba, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“TÜFEK DE BİR SİLAHTIR. BUNUN DA TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANEDEN RAPOR ALINARAK VERİLMESİ GEREKİR”

“Türkiye’de silah ruhsatlarını yivsiz silahlar ve yivli silahlar olarak ikiye ayırıyorlar. Yivsiz silahlar yani av tüfeklerinin ruhsatlarını aile hekimlerinden alabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın ve İçişleri Bakanlığı’nın yaptıkları yönerge ile. Biz buna yıllardır karşı çıkıyoruz fakat silah ruhsatları tam teşekküllü hastaneden heyet raporu ile alınıyor. Biz de diyoruz ki; av tüfekleri de bir tür silahtır ve çok tehlikeli bir silahtır. Hatta son yıllarda av tüfekleri ile intihar ve saldırı olayları çok artmıştır.

Bakın Umut Vakfı’nın 2021’de bir değerlendirmesi var. 3801 silahlı şiddet olayı görülmüş. Bu şiddetlerden 2 bin 145 kişi ölmüş, 3 bin 896 kişi ağır yaralanmış. Bunların 3 bin 172’si ateşli silahlarla, tabancayla; 961 tanesi de tüfekle, 150 tanesi de beylik silahlar ile olmuş. Tüfek de bir silahtır. Bunun da tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınarak verilmesi gerekir. Oysaki şimdi, aile hekimlerinden tek hekim raporu ile alabiliyorsunuz.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNTİHAR VAKALARININ YİVSİZ AV TÜFEKLERİ İLE ARTTIĞINI BİLDİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 2021’in aralık ayında gönderdiği yazıda, intihar vakalarının yivsiz av tüfekleri ile arttığını, bu nedenle yivsiz av tüfeği ruhsatı için sağlık raporu verilecek kişilere önce aile hekiminin psikolojik yönden değerlendirmesini gerektiğini, psikolojik, nörolojik ya da fiziksel bir rahatsızlığı yoksa o zaman verilebileceğini; şüpheli bir durum olursa da hastaneye sevk etmesi gerektiğini bildirdi. Çünkü intihar vakalarının arttığını söylüyor.

Aile hekimi, hastaları hastaneye sevk ettiği zaman çok büyük bir problem çıkıyor. Çünkü, emniyetten vatandaşlara ruhsat yeniledikleri yerlerden gidin aile hekiminden rapor alıp gelin deniliyor. Aile hekimi de bu sorumluluğa girmemek için psikiyatriye sevk ettiği zaman hasta ile arasında bir mobbing oluşmaya başlıyor. Çünkü hasta hastaneye gitmek istemiyor. Randevu almada çok zorlanıyor. Ayrıca hastaneye gittiğinde ayrı bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu çok büyük bir zaman kaybına neden oluyor. Ruhsatını yenilemek istiyor. Halbuki bakanlığın çok net talimat vermesi lazım. Yivli, yivsiz hiç fark etmez silah ruhsatlarının hepsi tam teşekküllü hastanelerden alınmalıdır diye.

“HASTA, BİR HASTANEYE BİR EMNİYETE GİTTİĞİNDE EN SONUNDA GELİP BÜTÜN ACISINI AİLE HEKİMİNDEN ÇIKARTIYOR VE ŞİDDETE NEDEN OLUYOR”

Şöyle çarpık bir uygulamada var, hastaneye yönlendirilen hastaların raporlarına ‘psikiyatrik yönden bir problemi yoktur’ denilerek geri gönderiliyor. Bu yazıyı emniyet müdürlüğü kabul etmiyor. ‘Aile hekiminizden gidip alacaksınız’ diyor. Halbuki psikiyatrinin sağlam diye verdiği raporu emniyetin de kabul etmesi gerekir. Emniyetin de kendi iç rapor talep düzenini de değiştirmesi gerekir. Hasta, bir hastaneye bir emniyete gittiğinde en sonunda gelip bütün acısını aile hekiminden çıkartıyor ve şiddete neden oluyor. Çünkü hasta zamanını ve parasını kaybediyor.

Aile Hekimleri Federasyonu olarak talebimiz çok net. Aile hekimlerimize sözlü ve fiziksele kadar varan şiddet oluyor. Sağlıkta şiddet dediğimiz olaylar, böyle gelişiyor. Mevzuatta yapılacak olan düzenleme ile bu sorun çok kolay çözülebilir. Eylül ayından itibaren bir zam gelecekmiş, herkes ruhsatlarını yenilemek için aile hekimlerine akın akın gitmeye başladılar. Aile hekimi arkadaşlarımız da bu durumdan şikayetçi. Çünkü, her an mobbing ve şiddete karşı karşıya kalabilir.

“‘İSTER YİVLİ İSTER YİVSİZ TÜM SİLAHLARIN RAPORLARINI DEVLET HASTANELERİ TARAFINDAN VERİLMESİ DENMESİ’ GEREKİR”

Halk Sağlığı Müdürlüğü, bize intihar vakalarının son yıllarda arttığını söylüyor. Psikiyatrik onay almadan hastalara rapor vermeyin deniliyor aile hekimlerine. Bu çözüm değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz; yönetmeliği değiştirip tam teşekküllü bir hastaneden alabilirsiniz demeleri lazım. ABD’ de de Temmuz 2023’de yayınlanan bir silahlı şiddet araştırması var. İlk 7 ayda 10 binden fazla silahlı şiddet olayı yaşanmış. 25 binden fazla kişi de ölmüş. Silahlı, tüfekli yaralanmalar artmaktadır diyor. Tüm dünyada artıyor. O yüzden bunun doğru yolu, bakanlığın yönetmeliği değiştirerek ‘ister yivli ister yivsiz tüm silahların raporlarını devlet hastaneleri tarafından verilmesi’ denmesi gerekir.”