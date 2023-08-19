AHİD Ankaralı vatandaşlara aşure dağıttı

ANKARA – AHİD (Ankaralılar Derneği), geleneksel aşure dağıtma gününde Ankaralı yüzlerce vatandaşa ve çocuklara aşure dağıttı.

AHİD, Ankaralı yüzlerce vatandaşa ve Ankara’nın çeşitli ilçelerinden gelen 90 yetim çocuğa aşure dağıttı. 7’den 70’e her yaştan insanın olduğu aşure dağıtma gününde, vatandaşlar aşureleri tabak tabak yedi. Aşure dağıtma gününe katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’da kazanların başına geçerek aşure dağıttı. Etkinlikte, AK Partili birçok Milletvekili ismin yer almasının yanı sıra, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı da yer aldı.

Etkinlikte konuşan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, aşure dağıtma gününe yüzlerce vatandaşın gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Burada çocuklarımız var Ankara’nın farklı illerinden gelen. Onlarlaberaber her sene olduğu gibi bu sene de aşuremizi yapacağız. Gönül coğrafyamıza, İslam ailemize huzurun gelmesi temennisiyle aşure tadında bir dünya olmasını istiyoruz” dedi.

AHİD’in Ankara’daki en köklü sivil toplum kurulu olduğuna dikkati çeken Yaman, “Haftanın 6 günü açık ve çayımız her daim hazır. Ankara’da yaşayan hemşerilerimizi derneğimize davet ediyorum. Seminerlerimiz ve eğitimlerimiz var. Cuma günleri seğmen dersleri veriyoruz. Ankara’nın kültürünü yaşatmaya çalışmanın yanı sıra Ankara sohbetleri de yapıyoruz” diye konuştu.

Etkinlik aşurelerin dağıtılmasının ardından tamamlandı.