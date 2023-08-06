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Ahmet Davutoğlu, Mete Gazoz’u tebrik etti

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Ağustos 6, 2023 16:16
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Tebrikler Mete Gazoz. Milli sporcumuz Mete Gazoz, yine göğsümüzü kabarttı. Dünya Şampiyonluğunu kazanan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Nice güzel başarılara” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı. Davutoğlu’nun mesajı şöyle:

“Tebrikler Mete Gazoz. Milli sporcumuz Mete Gazoz, yine göğsümüzü kabarttı. Dünya Şampiyonluğunu kazanan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Nice güzel başarılara.”
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