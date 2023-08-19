AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Kore-Kıbrıs gazilerini anma programı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Kore ve Kıbrıs gazilerini anmak amacıyla “Kore’de ve Kıbrıs’ta Hep Mazlumun Yanında” başlıklı program düzenlendi.

Sütlüce’deki parti binasında gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, dünyanın en ücra köşesinde bile bu milletin cesur evlatlarını hatırlamanın ve onların hatıralarına rastlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Madak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde dünyanın neresinde olursa olsun güçlü ve zenginin yanında değil haklı, mazlum olanın ve zulme uğrayanların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kore halkının huzur ve güvenliği için omuz omuza savaşan kahraman askerlerin Kore ile ilelebet sürecek bir dostluğun kurulmasına sebebiyet verdiğini vurgulayan Madak, şöyle devam etti:

“Ordumuz, Kore’de olduğu gibi yavru vatanımızda da takdire şayan mücadele tanıklığı ve muharebedeki üstün cesaret örneğiyle tarih sayfalarına altın harflerle kazınmıştır. Kahraman ordumuz, uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te, bundan tam 49 yıl önce bir sabah 31 bin 671 askerimizle gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs’a ayak basmıştır. Bütün Kıbrıs’ı barış ve huzura kavuşturmuştur.”

Programda “Bilinçli Anne Güçlü Aile” projesine katkı sağlayan ilçe temsilcilerine ödülleri Madak tarafından verildi.

Programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, İl Şehit, Gazi ve Yetim Komisyonu Başkanı Selman Enes Yücel, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.